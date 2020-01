Blaulicht : Rätselhafte Körperverletzung in Garath

Garath Ein Mann wurde am Mittwochvormittag in der Nähe des Garather Bahnhofs gestochen. Details zur Tat sind unklar.

Ein Verbrechen, dessen Hergang auch für die Polizei noch völlig unklar ist, hat sich am Mittwochvormittag in Garath ereignet. Offenbar wurde ein Mann von einem unbekannten Täter mit einem Messer verletzt. Gegen 11.30 Uhr ging bei der Leitstelle der Polizei der Hinweis ein, dass ein 31-jähriger Mann verletzt bei seiner ehemaligen Lebensgefährtin im Garather Südosten aufgetaucht sei. Er habe der Frau erzählt, dass sich ihm am Garather Bahnhof zwei Unbekannte von hinten genähert hätten und er dabei einen Stich verspürt habe. Tatsächlich hatte der Mann eine Stichwunde, die so schwer war, dass er in einer Klinik intensivmedizinisch betreut werden musste.