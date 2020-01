Projekt Garath 2.0 : 148.000 Euro für Projekte aus der Bürgerschaft

Garath Aus dem Jahr 2019 sind noch Mittel übrig, die 2020 in Garath eingesetzt werden können. Wer Interesse hat, kann sich im Stadtteilbüro melden.

Insgesamt 127.616 Euro standen dem Beirat im Jahr 2020 zur Verfügung, ausgegeben wurde nur knapp die Hälfte. Von den 37 beim Beirat eingegangenen Anträgen auf Mittel aus dem Verfügungsfonds wurden 30 bewilligt, einige der restlichen sind noch in der Planung. So konnten etwa verschiedene Pflanz-Aktionen im Stadtteil gefördert werden. Zudem konnte der Zudem hat der Garather Schützenverein 1967 einen Seniorennachmittag im Rahmen des Schützenfestes organisieren und das Evangelische Jugendreferat ein Musikprojekt in die Wege leiten können. In der Bungalow-Siedlung Rostocker Straße wurde ein Straßenfest gefördert, um die Nachbarschaft zu stärken. All diese Veranstaltungen sind aus dem Bemühen der Bürger entstanden.