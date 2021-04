Ratingen : Jugendliche feiern digital in den Mai

Lintorf Für Ratinger Jugendliche fällt der Tanz in den Mai nicht aus. Die Manege Lintorf hat sich mit DJs und Live-Musik, Manga-Kurs und Spieleabend ein abwechslungsreiches Online-Programm einfallen lassen.

Die Manege Lintorf lädt Jugendliche mit einem Online-Programm zum Tanz in den Mai. Am Freitag, 30. April, legen ab 21 Uhr zwei DJs auf. Das Event wird live aus der Manege gestreamt. Am Start sind DJ Lukas, der jedes Jahr auch an Altweiber in der Stadthalle auflegt, und DJ Toby Dee, der seit Jahren durch die Clubs in ganz Deutschland tourt und auch in der Manege schon bei einigen Stufenpartys für Stimmung gesorgt hat. Einen Manga-Kurs mit Mangaka Alexandra Völker gibt es bereits ab 18 Uhr. Bei diesem Kurs sind Anfänger und Fortgeschrittene herzlich willkommen, wenn Alexandra sie in die japanische Comic-Kunst einführt. Dieses Mal geht es um das Thema Studio Ghibli. In einem weiteren digitalen Aktionsraum wird der Jugendrat einen Spieleraum anbieten. Hier können alle Mini-Games gespielt werden, die gerade Spaß und Freude machen. Mitmachen können alle Jugendlichen, die Lust und Spaß an diesem digitalen Angebot haben. Alle weiteren Informationen zu der Veranstaltung können im Internet eingesehen werden.