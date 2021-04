Naturschutz in Düsseldorf : Fahrrad-Demo für Naturschutz

Düsseldorf Am Tag des Baumes protestieren Naturschützer gegen die geplanten Baumfällungen in der Airport City. Sie fordern die Umsetzung von Gesetzen zum Schutz der Natur.

Am 25. April wird seit fast 150 Jahren der Tag des Baumes gefeiert und an diesem Tag pflanzen Institutionen und Vereinen gerne symbolisch einen Baum. Das hat die Baumschutzgruppe Düsseldorf in den vergangenen Jahren auch so gehandhabt. In diesem Jahr möchte sie aber gemeinsam mit der Klimaliste ihr Engagement ausweiten und macht den Tag des Baumes zum Tag der Bäume. Mit einer Fahrrad-Demo soll auf die Rechte der Bäume aufmerksam gemacht und die Umsetzung dieser Rechte eingefordert werden.