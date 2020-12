Mordkommission eingerichtet : Mann attackiert 27-Jährigen in Düsseldorf und verletzt ihn schwer

Mann attackiert 27-Jährigen in Düsseldorf und verletzt ihn schwer

Düsseldorf-Unterrath In Düsseldorf ermittelt nach einer Attacke auf einen 27-Jährigen im Stadtteil Unterrath eine Mordkommission. Dabei fahndet die Polizei nach einem männlichen Täter.

Der 27- jährige Mann wurde am Samstagabend in Düsseldorf-Unterrath schwer verletzt. Der Mann sei Opfer einer körperlichen Attacke geworden, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht zum Sonntag mitteilte. „Im Moment werden Zeugen vernommen, die Fahndung nach einem möglichen Täter läuft auf Hochtouren“, sagte der Polizeisprecher.