Schulbauten in Düsseldorf : Eine neue Realschule für Unterrath

Unterrath Das Schulgebäude wird an der Borbecker Straße geplant und soll in drei Jahren den Betrieb aufnehmen. Der Vorgängerbau wurde bereits abgerissen.

Das alte Hauptschulgebäude an der Borbecker Straße wurde in den vergangenen Wochen abgerissen, um Platz für den Neubau einer neuen Schule zu machen. Bis sich auf dem Grundstück wieder Schüler tummeln, wird es allerdings noch bis zum Schuljahr 24/25 dauern, wie die Verwaltung auf Anfrage mitteilt. Aktuell wird ein Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss zur Errichtung einer dreizügigen Realschule erstellt, der dann von dem städtischen Tochterunternehmen IDR geprüft wird. Der Beschluss wird voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt. Parallel werden die Planungen fortgeführt.

Am Standort Borbecker Straße hat sich bis 2014 die Kartause-Hain-Hauptschule befunden, in deren Räume später zeitweilig Flüchtlinge untergebracht wurden. Eigentlich war geplant, dass dorthin das jüdische Albert-Einstein-Gymnasium, das inzwischen an der Theodorstraße Räume bezogen hat, ziehen soll. Die jüdische Gemeinde hat aber aus Sicherheitsaspekten von den Plänen Abstand genommen, so dass der Standort wieder frei wurde. Der Abriss des alten Schulgebäudes wurde dann beschlossen, da diese nach Einschätzung der Verwaltung aus wirtschaftlichen und schulorganisatorischen Gründen nicht mehr geeignet waren.