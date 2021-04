Naturschützer in Jüchen : 3,5 Kubikmeter Kork bei Aktion des BUND gesammelt

Naturschützer in Jüchen

Jüchen Naturkork als Verschluss von Weinflaschen ist seltener geworden, doch der wertvolle Rohstoff wird in Jüchen weiter eifrig für die Wiederverwertung gesammelt.

Immerhin 3,5 Kubikmeter konnte die Diakonie in Kehl jetzt fürs Recycling abholen – in drei Bigbags und drei großen Säcken. Das ist das aktuelle Ergebnis einer Aktion des Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND) und seiner Jugendorganisation, den „Bund-Spechten“. „Korken sind einfach zu schade für den Müll, denn sie sind kein Abfall, sondern hochwertiger Rohstoff“, betont Luzie Fehrenbacher. Ein Recyclingbetrieb wird die Korken zu Presskork-Rollen und Plattenmaterial zur Schall- und Wärmedämmung verarbeiten. Mit dem Erlös aus den verkauften Korken wird die soziale Arbeit in der Diakonie finanziert.