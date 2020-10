Glauben und Gesellschaft : Motorradfahrer besuchten Gottesdienst in der Petruskirche

Düsseldorf Die Pastoren Olaf Schaper und Martin Pilz haben zum Ende der Motorrad-Saison ihre Biker-Gemeinde zu einem gemeinsamen Gottesdienst in eine evangelische Petruskirche in Unterrath eingeladen.

Sowieso war der Sonntagsgottesdienst in der Petruskirche eine Ausnahme. Die Motorradfans und Pastoren Olaf Schaper und Martin Pilz laden jeweils zu Beginn und zum Ende der Motorrad-Saison „ihre“ Biker-Gemeinde zu einem gemeinsamen Gottesdienst in eine evangelische Kirche ein. Diesmal war es die Petruskirche in Unterrath. Schaper hatte seinen Kollegen an der Petruskirche im Pastoralkonvent gefragt und Axel Weber hatte zugesagt. Also saßen nicht nur die bekannten Besucher aus der Petrus-Gemeinde in der Kirche bei der Andacht, sondern auch einige in schwarze Leder-Kombis gekleidete Damen und Herren, die ihre meist schweren Maschinen vor der Kirchentür abgestellt hatten.