Quartiersentwicklung in Düsseldorf Bürger sollen die Ortsmitte von Unterrath mitplanen

Wann Am Mittwoch, 24. April, tagt die Bezirksvertretung 6 (zuständig für Rath, Unterrath, Lichtenbroich und Mörsenbroich). Beginn ist um 17 Uhr in der Bezirksverwaltungsstelle in der Münsterstraße 519. Die Sitzung ist öffentlich. Die Unterlagen können vorab online eingesehen werden unter www.duesseldorf.de/Medienportal/sitzungen.html.

Themen Auf der Tagesordnung stehen unter anderem noch der Ersatzneubau für die Katholische Grundschule am Rather Kreuzweg und der Neubau von elf Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage an der Münsterstraße.