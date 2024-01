Bürgerbeteiligung in Unterrath SPD spricht mit Bürgern über wichtige Projekte im Stadtteil

Seit 2019 steht fest: An der Ulmenstraße in Unterrath soll ein neues Schwimmbad entstehen. Das alte Bad an der Mettlacher Straße soll dafür weichen. Doch seitdem ist nicht mehr viel mehr passiert. Und die Menschen vor Ort fragen sich nun, wann der Bau eigentlich beginnt und wie die weitere Planung für den Platz an der Mettlacher Straße aussehen wird. Denn die angekündigte Bürgerbeteiligung hat bislang nicht stattgefunden, unter anderem wegen der Corona-Pandemie. Deswegen hatte am Wochenende die SPD zu einer Diskussion mit Bürgern eingeladen. Im Saal der Petrusgemeinde waren neben dem stellvertretenden Bezirksbürgermeister Ralf Thomas auch SPD-Ratsherr Peter Rasp und Sabrina Proschmann, Fraktionsvorsitzende der SPD, anwesend.