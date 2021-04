Naturerziehung in Alpen : Drei Buchen für die Wurzelzwerge

Alpen Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald setzt auf Erziehung und hat daher für den Start ihrer jährlichen Baumpflanz-Aktion den Waldkindergarten in Alpen gewählt.

Während US-Präsident Joe Biden am „Earth-Day“ beim großen Klimagipfel gemeinsam mit 40 Staatschefs überlegt, wie die Welt noch zu retten ist, hat die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) bei den Wurzelzwergen in Alpen drei Bäume gepflanzt. Die sollen nicht nur den Kindern irgendwann Schatten spenden, sondern Pate stehen, damit die Knirpse im Waldkindergarten beim Spielen die Natur lieben lernen, um sie zu bewahren.

Brohl zeigte sich beeindruckt vom anregenden Wohlfühl-Wald unter freiem Himmel, aber auch von den „herrlich gemütlichen Bauwagen“, in die sich die Kinder an den Ofen zurückziehen können, wenn’s sie mal nicht nach draußen zieht. Es gebe kaum einen besseren Ort für so eine symbolträchtige Aktion wie den Waldkindergarten, den einzigen im Kreis Wesel. „Gut, wenn Kinder von klein auf in und mit der Natur aufwachsen und so ein gutes Verhältnis zu ihr entwickeln“, sagte der Landrat, der noch tags zuvor mit NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser bei der Obstkelterei van Nahmen in Hamminkeln einen Fruchtbaum-Lehrpfad eröffnet hatte.