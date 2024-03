Bezirkspolitik in Düsseldorf Politik berät über Stadtteilzentrum und Treffpunkt für Jugendliche

3. Wünsche zur Entwicklung des Standortes Mettlacher Straße, wenn das alte Unterrather Schwimmbad dort seinen Betrieb einstellt, gibt es bereits viele. Bezirksvertretung und Bürger wollen dort ein Stadtteilzentrum mit hoher Aufenthaltsqualität entwickeln und ihre Ideen in einem Workshopverfahren einbringen. Die CDU möchte nun erreichen, dass die Verwaltung dann auch mehrere Aspekte in das Verfahren aufnimmt. So wünscht sich die CDU für den Standort, an dem sich bereits die Stadtbücherei, die VHS und das DRK Zentrum plus befinden, unter anderem die Integration der Bezirksvertretung bzw. Bezirksverwaltungsstelle mit multifunktionellem Sitzungssaal, die Integration einer geriatrischen Tagesklinik, die Schaffung von Mehrgenerationenwohnen und den Erhalt der Grünanlage Eckener Straße inklusive einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität. „Vorstellbar wäre eine ähnliche Konstellation wie das Bürgerzentrum in Bilk (ohne Schwimmbad). Wohnen und Discounter allein reichten nicht zur Aufwertung Unterraths aus, heißt es in dem Antrag.