Damensitzung in Düsseldorf-Unterrath Blau-Gelb feiert waldigen Karneval

Pläne Die Unterrather Funken Blau-Gelb haben bereits ihr komplettes Programm für die Session 2024/25 geplant. Die Retematängssitzung wird am 22. Februer 2025 sein. Die Kindersitzung folgt am 23. Februar. Die Unterrather Damen sind am 26. Februar dran, die Altweiberparty am 27. Februar 2025. Die Herrensitzung wird am 2.März 2025 gefeiert.