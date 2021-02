Parkprobleme in Düsseldorf : Politiker wollen Fremdparker fernhalten

Düsseldorf Seit vielen Jahren häufen sich die Beschwerden über fehlende Parkmöglichkeiten rund um den Flughafen. Neue Parkscheibenregelungen sollen jetzt in den Straßen von Unterrath und Lichtenbroich Abhilfe schaffen.

In den Wohnstraßen Am Königshof, Am Klosterhof, Kelsweg, Mintarder Weg und am Anfang des Lichtenbroicher Weges besteht ein hoher Parkdruck. Anwohner finden deshalb dort öfter keinen Parkplatz. Der Grund für den Stellplatzmangel ist, dass private Stellflächen nicht ausreichend vorhanden sind und die zahlreichen Beschäftigten der angrenzenden Gewerbebetriebe entlang der Hamborner-, Gladbecker Straße und dem Franz-Rennefeld-Weg in den Wohnstraßen nach einem Parkplatz suchen. Die Verwaltung sieht deshalb die Voraussetzungen für ein Bewohnerparken als gegeben an und möchte das bereits bestehende Bewohnerparkgebiet ausweiten.