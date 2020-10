Kirchenleben in Düsseldorf : Das neue Kirchenzentrum in Unterrath

Kurt Schaaf, Dorthe Schmücker und Michael Wunderlich (v.l.) im Gemeindezentrum der Petruskirche, wo nun die Fenster aus der Pauluskirche hängen Foto: Julia Brabeck

Unterrath Die Evangelische Kirchengemeinde konzentriert ihre Aktivitäten an einem Ort, um Kräfte und Ressourcen zu bündeln. Dafür wurde ein neuer Gemeindesaal gebaut, der viele Nutzungsmöglichkeiten bietet.

Lange hat die Evangelische Kirchengemeinde Unterrath an einem Konzept gearbeitet, wie das Gemeindeleben künftig gestaltet werden soll und wie man gleichzeitig Kräfte und Ressourcen bündeln kann. Nachdem immer wieder Ideen verworfen werden mussten, wurde festgelegt, dass sich das künftige Gemeindeleben an einem zentralen Ort abspielen soll. Dafür wurde der Standort der Petruskirche in der Straße Am Röttchen ausgewählt und in den letzten zwei Jahren die räumlichen Voraussetzungen für die Umstrukturierung geschaffen.

Auf der Wiese neben der unter Denkmalschutz stehenden Petruskirche wurde ein neuer Gemeindesaal mit einer großen Fensterfront gebaut. „Das schafft eine hohe Transparenz und Offenheit“, sagt Pfarrerin Dorthe Schmücker. Sie freut sich, dass die Gemeinde dadurch stärker von außen wahrgenommen werden kann. Dazu trägt auch das neue Lichtkonzept bei, das dafür sorgt, dass in der Dunkelheit der Gemeindesaal und die Petruskirche von außen und innen beleuchtet werden. „Vorher war dieser Ort nachts nur ein dunkles Loch“, sagt Kirchenbaumeister Michael Wunderlich.

Info Gemeinde hat nur noch 5700 Mitglieder Fusion Die Konzentration an einem Ort ist eine Voraussetzung für eine anstehende Fusion mit einer anderen evangelischen Gemeinde. So sollen bis 2030 alle evangelischen Kirchengemeinden in Düsseldorf trotz sinkender Mitgliederzahlen und Einnahmen zukunftssicher werden. Mitglieder Anfang der 1970er Jahre hatte die Unterrather Gemeinde noch 15.000 Mitglieder, jetzt sind es nur noch 5700 und die Tendenz ist fallend.

Der multifunktionale, 200 Quadratmeter große Saal, dem eine Küche und eine Theke im Foyer angeschlossen sind, kann auf vielfältige Weise genutzt werden. Er ist unter anderem mit einer versenkbaren Bühne, einer Leinwand und Beamer, Lautsprechern und Strahlern ausgestattet. „Wir haben vorher bei unseren Gruppen und Gemeindemitgliedern nach deren Raumbedarf und Bedürfnissen gefragt und haben uns viel Mühe gegeben, alle Wünsche zu erfüllen“, sagt Presbyteriumsvorsitzender Kurt Schaaf.

Aber auch Gruppen außerhalb der Gemeinde wollen inzwischen vermehrt den Saal nutzen. „Das belebt den Ort und macht neue Menschen mit der Gemeinde bekannt“, sagt Schmücker.

Für die zahlreichen Gruppierungen der Gemeinde, die vom ehemaligen Gemeindezentrum am Diezelweg und anderen Außenstellen zum neuen Standort zogen, wurde in den letzten Monaten auch das benachbarte ehemalige Pfarrhaus umgebaut. Im ersten Stock wurden Räume für die Jugendarbeit geschaffen und im Erdgeschoss Räume für Gruppen mit bis zu 20 Personen. „Dadurch konzentriert sich jetzt das Gemeindeleben an einem Ort und dieser ist so attraktiv gestaltet, dass mich Menschen ansprechen, die das Gemeindeleben jetzt mitgestalten wollen“, sagt die Pfarrerin.