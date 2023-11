Schulwege in Düsseldorf Eltern kämpfen für Tempo 30 auf der Unterrather Straße

Wie Thomas Großheinrich vom Amt für Verkehrsmanagement erklärte befinde man sich bei dem Thema im „Grenzbereich der Straßenverkehrsordnung“. Der Haupteingang zum Gelände der Kartause-Hain-Grundschule befindet sich nämlich offiziell an der Ahornallee. Dort gilt Tempo 30. Deshalb habe die Verwaltung bislang „kein zwingendes Erfordernis gesehen, die zulässige Höchstgeschwindigkeit“ auf der Unterrather Straße zu reduzieren, heißt es. In der Vergangenheit hatte allerdings auch die Schulleitung von einer unbefriedigenden Situation an dem Eingang an der Ahornallee gesprochen. Das Tor ist im Vergleich zu dem an der Unterrather Straße, das eigentlich für Rettungsfahrzeuge gedacht ist, eng.