Kulturveranstaltungen in der Corona-Pandemie : Düsseldorfer Literaturtage 2021 notfalls nur digital

Düsseldorf Das Programm für die Düsseldorfer Literaturtage steht. Für die Zeit vom 14. bis 30. Mai sind facettenreiche Darbietungen geplant. Wie sie schlussendlich umgesetzt werden können, bleibt aber weiterhin unklar.

Die Literaturtage abzusagen, kam trotz der Vielzahl an Hindernissen nicht in Frage. Zum einen sei es gerade jetzt wichtig, Autoren und ihren Werken eine Bühne zu bieten: „Die Neuerscheinungen vieler Schriftsteller werden kaum beachtet. Das ist fatal, vor allem weil Bücher quasi ein Verfallsdatum haben und von neuen Veröffentlichungen verdrängt werden“, sagt Jungclaus. Zum anderen herrsche große Nachfrage nach dem Angebot: „Die Menschen haben Hunger auf Kultur. Das merken wir schon an den Vorverkaufszahlen für die Veranstaltungen.“

Im Moment wird für die Literaturtage jedoch weiterhin mit verschiedenen Formaten geplant, die von Bühnenlesungen über Slams bis zu Ausstellungen und Aktionen reichen. Der Auftaktabend am 14. Mai gehört der Düsseldorfer Literaturszene und steht unter dem Motto „trotzdem!“. Heimische Autoren stellen hier ihre Werke vor. In den anschließenden Wochen folgen verschiedene Programmpunkte: Am 18. Mai ist etwa Kristof Magnusson mit seinem Roman „Ein Mann der Kunst“ in Düsseldorf zu Gast. Zurzeit ist geplant, dass er seine Erzählung über einen Künstler, der sich vom Kunstbetrieb isoliert, in der Museumsstadt Düsseldorf präsentiert. Schriftsteller Wladimir Kaminer nimmt am 23. Mai auf humoristische und bissige Weise das kleine und große Weltgeschehen aufs Korn. In Jan Plompers Buch „Das neue Wir“ kommen Menschen zu Wort, die als Migranten in Deutschland eine neue Heimat gefunden haben. Ihre Stimmen lässt er am 28. Mai sprechen.