Verkehr in Hamm : Wenn der Laster falsch abbiegt

Für Ortsfremde erschließt sich das Verkehrszeichen an der Ecke Hammer Dorfstraße und Plockstraße nicht sofort. Im Hintergrund biegt gerade ein LKW in Richtung Hamm ab, ein Anwohner läuft, um ihn aufzuhalten. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Humm Fast täglich verfahren sich große LKW auf dem Weg zum Hafen nach Hamm. Bürger fordern, die Beschilderung zu ändern.

Von Dominik Schneider

Hamm, von Einwohnern wie Auswärtigen oft Kappeshamm genannt, ist einer der letzten Stadtteile der Landeshauptstadt, die in weiten Teilen noch wie ein niederrheinisches Dorf aussehen. Zwischen den Häusern liegen weite Felder und Gärten, in Schuppen stehen landwirtschaftliche Geräte. Was nicht in das Bild passt: Schwere Lastwagen, die sich zumeist täglich in das Dorf am Rhein verfahren, in den schmalen Straßen festhängen, Zäune beschädigen und zum Teil auf den Feldern und Ackerflächen wenden müssen.

Der Grund für die vom Weg abgekommenen Lkw liegt in der nordwestlichen Ecke des Stadtteils, an der Abfahrt der Bundesstraße 1, von Neuss kommend. Transporte, die in Richtung der im Düsseldorfer Hafen ansässigen Industrieunternehmen unterwegs sind, fahren dort von der B1 auf die Plockstraße ab, um dann hinter der Unterführung der Bahntrasse nach links ins Hafengebiet abzubiegen. „Dabei kommt es jedoch immer wieder zu Fehlern“, sagt Dieter Boland. Er ist Anwohner und bekommt täglich mit, wie die Lastwagenfahrer, ihrem Navigationssystem folgend, statt hinter der Brücke davor in die Hammer Dorfstraße abbiegen. Dort ist es vor allem für Fahrer großer Lkw so gut wie unmöglich, ihr Fahrzeug zu wenden, um wieder auf die richtige Straße zu kommen. Nur geübten Fahrern gelänge das Wenden an der nahen Unterführung, so Boland.

Noch schwieriger wird es, wenn die ortsunkundigen Fahrer ihren Fehler nicht bemerken und in die kleinen Dorfstraßen, etwa Auf den Kuhlen, abbiegen. Wenn der Irrtum dann offensichtlich wird, bleibt oft nichts anderes möglich, als im Rückwärtsgang zurück zu fahren oder sich abschleppen zu lassen. Dabei sind bereits mehrfach Straßenschilder, Zäune und Fahrradständer beschädigt worden. Auch die Verkehrszeichen an der Kreuzung Hammer Dorfstraße und Plockstraße wurden bereits umgefahren, auf den Bürgersteigen sind Spuren von schweren Reifen zu sehen.

Auch aus diesem Grund haben es sich mehrere Anwohner der Hammer Dorfstraße zur Angewohnheit gemacht, Lkw-Fahrer, die sich fälschlicherweise in die Linksabbiegerspur eingeordnet haben, auf den Fehler aufmerksam zu machen. „Die Fahrer reagieren oft sehr dankbar, denn wir bewahren sie ja auch davor, kurz vor dem Ziel nochmal eine gewaltige Verzögerung hinnehmen zu müssen“, so Boland.

Der Hammer sieht die Schuld für die Probleme jedoch nicht bei den Lkw-Fahrern. „Die kommen ja meist aus dem Ausland und müssen sich blind auf ihre Navigationsgeräte verlassen“, so der Hammer. „Vor allem nach einer langen Fahrt kann man nicht erwarten, dass sie die verwirrende Beschilderung noch entziffern können.“

Denn vor der Abzweigung der Hammer Dorfstraße von der Plockstraße hat die Stadt mehrere Verkehrszeichen aufgestellt, um Lkw-Fahrern den Weg in den Hafen zu weisen. Dort steht unter anderem ein Hinweis auf den Stadtteil Hamm mit Pfeil nach links und einem Lkw-Verbotsschild, allerdings auch ein durchgestrichener Pfeil in Richtung Hafen und ein Hinweis auf den Medienhafen mit einem durchgestrichenen Verbotszeichen. Die verwirrende Beschilderung hängt mit einer Baustelle hinter der Eisenbahnbrücke zusammen, die seit mehreren Monaten besteht.

„Das alles ist unübersichtlich und erschließt sich ortsfremden Fahrern nicht auf Anhieb“, analysiert Dieter Boland den Ursprung des Problems. Für ihn ist die Lösung ganz einfach. „Ein einziges Schild mit einem Pfeil und dem international verständlichen Wort „Harbor“ würde den Fahrern den Weg ganz klar weisen“, so der Anwohner.

Diesen Vorschlag hat er auch der Stadt unterbreitet – und bekam einen negativen Bescheid. Vom Amt für Verkehrsmanagement hieß es: „Die Lkw-Fahrer missachten hier die unmissverständliche Beschilderung hinsichtlich eines Einfahrtsverbotes für Lkw für die Hammer Dorfstraße.“ Auch eine Beschilderung wie von Dieter Boland angeregt, würde das Problem nicht lösen. Der Vorschlag des Bürgers wurde mit dieser Begründung abgelehnt.

Dieter Boland ärgert sich über die Ablehnung der Stadt. „Wir als Anwohner haben hier ständig Ärger mit den Lkw, und wenn wir versuchen, konstruktiv mitzuarbeiten, werden unsere Bemühungen kurz abgelehnt.“

LKW auf dem Weg zum Hafen verfahren sich nach Angaben der Anwohner täglich in die kleinen Straßen von Hamm. Foto: RP/Dominik Schneider

Beim Versuch, aus den schmalen Gassen zurück auf die Hauptstraße zu kommen, wurden bereits mehrfach Zäune und Fahrradständer beschädigt. Foto: RP/Dominik Schneider