Verkehr in Düsseldorf : Fußgängerbrücke am Nordpark muss abgerissen werden

Stockum Da eine neue Brücke an der Rotterdamer Straße zu teuer wäre, soll nun eine Ampel installiert werden.

Die Fußgängerbrücke, die vom Rheinufer über die Rotterdamer Straße direkt in den Nordpark führt, muss abgerissen werden. Bei einer der regelmäßigen Bauwerksprüfungen wurden vor drei Jahren Risse im Überbau festgestellt. Weitere regelmäßige Untersuchungen haben zu dem Ergebnis geführt, „dass die Brücke als technisch und wirtschaftlich nicht sanierungsfähig eingestuft werden muss“. Eine neue Brücke wird es nicht geben, da diese mit geschätzten 1,7 Millionen Euro zu teuer wäre. Da die Rotterdamer Straße bei Veranstaltungen in der Messe und der Arena stark frequentiert wird, ist als Ersatz der Bau einer Ampel vorgesehen. Die Bezirksvertretung 5 hat der Finanzierung des Projektes in Höhe von 670.000 Euro zugestimmt. Am 26. Februar wird der Ordnungs- und Verkehrsausschuss abschließend beraten.