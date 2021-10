Treffen der deutsch-französischen Wirtschaftsclubs : China und Klimawandel als Chance

Wasserstoffbetriebene Autos stehen unter dem Dach einer neu eröffneten Wasserstofftankstelle des französischen Industriegase-Herstellers Air Liquide, der seinen Sitz in Düsseldorf hat. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Deutsche und französische Wirtschaftsexperten und Manager diskutierten über den Neustart ihrer Volkswirtschaften nach Corona. Besonders die chinesische Expansion und die Herausforderung Klimawandel standen im Mittelpunkt.

Die französische Wirtschaft hat in NRW mit rund 1000 Unternehmen eine starke Präsenz. Besonders der Großraum Düsseldorf hat sich als Sitz so bekannter Konzerne wie L’Oréal (Haarkosmetik), Schneider Electric (Elektrotechnik) oder Air Liquide (Industriegase) etabliert. In der Landeshauptstadt trafen sich jetzt die Vertreter der deutsch-französischen Wirtschaftsclubs (Club des Affaires), um über den Neustart nach Corona, das Verhältnis zu China und die Energiewende zu diskutieren.