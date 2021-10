Sinfoniekonzert in der Tonhalle : Den Hörgewohnheiten ans Leder gehen

Die Düsseldorfer Symphoniker trumpfen unter Adrien Perruchon groß auf. Werke von Messiaen, Ravel und Prokofjew standen auf dem Programm.

Perruchon, der vor wenigen Jahren vom Pauker zum Dirigenten wechselte, hat mit dem Orchester offenbar intensiv gearbeitet, die Stärken der einzelnen Instrumentengruppen gefördert und sie so auch am Sonntagmorgen zu einem Spiel auf der Stuhlkante motiviert. Vielleicht hat dem Klangkörper der Landeshauptstadt auch das Programm gefallen, sein französischer Einschlag und sein hoher Anspruch. Endlich ist die Bühne mal wieder ziemlich voll, die Abstände scheinen fast normal, der Klang kommt groß und symphonisch. Da haben auch die Zuhörer Grund zur Freude.

An Messiaens „Oiseaux exotiques“ wagt sich das Orchester zum ersten Mal. Dabei ist das knapp viertelstündige Wechselspiel zwischen der virtuosen Klavierpartie und dem nur mit Bläsern und Schlagwerk klangprächtig besetzten Orchester eines der Schlüsselwerke im Oeuvre Messiaens. Er hat die eins zu eins in Musik übersetzten Vogelstimmen aus den Urwäldern dieser Welt in ein komplexes Stück verwoben, das den musikalisch „wilden“ 50er-Jahren einen so faszinierenden wie komplexen Impuls verlieh. Da zwitschert kein Zilpzalp, kein Kuckuck ruft, stattdessen geht es den klassischen Hörgewohnheiten ans Leder, die martialischen 39 Schläge am Schluss sind legendär. Das Tamtam hat fast so viel zu tun wie der grandiose Pianist: Bertrand Chamayou.