Natur in Düsseldorf : Naturschutz an der Streuobstwiese

Düsseldorf Zur Apfelveranstaltung am Unterbacher See kamen viele Naturinteressierte und Familien. Sie informierten sich über Insekten, Vögel, Wildkräuter und alte Apfelsorten.

Neben Vögel- und Insektennisthilfe, die der Nabu den Besuchern vorstellte, gab es vielfältige Informationen zum Naturschutz. In kleinen Führungen wurden der Artenschutz auf der Wiese erläutert und die verschiedenen Obstbäume erklärt. Auch der Vogelschutz stand auf dem Programm. In Düsseldorf ist der Kiebitz aktuell noch an drei Stellen heimisch, unter anderem am Flughafen am Hochwasserrückhaltebecken, einmal in Volmerswerth/Hamm und hin und wieder gibt es Brutpaare in Himmelgeist. Christine Kammel stellte dazu das Kiebitzschutzprojekt vor. „Schon in diesem Jahr hatten wir ein bisschen Erfolg, drei Küken haben es in Volmerswerth geschafft.“ Dort gab es im letzten Jahr kein einziges Küken, dass groß wurde. Weil Küken oft geduckt am Boden verharren und manchmal auch in Bäche fallen, ist Aufklärung und Aufmerksamkeit besonders wichtig. „Wir haben dazu Plakate aufgehängt und wer etwas beobachtet, kann uns das melden“, sagt sie.