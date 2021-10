Preis der Diana : Viel Prominenz beim Saisonfinale auf der Rennbahn

Gudrun Hock und die Dezernentinnen Helga Stulgies und Cornelia Zuschke gehörten zu den Gästen an der Rennbahn. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Für große und kleine Rennfreunde gab es beim Preis der Diana viel zu erleben. Auch viel Prominenz aus Politik und Stadtgesellschaft war vertreten.

Als der Mittagsregen einsetzte wurde es unter sämtlichen Vordächern auf der Galopprennbahn etwas kuscheliger. Die Zuschauer fanden Schutz mit coronakonformem Abstand. Franziska waren die Regentropfen egal. Sie stapfte in ihren rosa Gummistiefeln und Regenklamotten schnurstracks zum Kinderkarussell. Auch da waren Pferde im Angebot, aber der Löwe als Reittier war dann doch zu verlockend.

Franziska hätte beim Familien-Event zum letzten Renntag der Saison auch noch auf eine Hüpfburg gehen, ein Spielmobil nutzen und Spaß beim Ponyreiten und mit „Galoppi“ und „Attila“, zwei als Pferde verkleideten Walking Acts haben können. „Wir sind seit 25 Jahren mit der Rennbahn verbandelt“, erläutert Thomas Merz. „Wir haben bei den Renntagen schon echte Stammgäste.“ Merz ist bei den Familien-Renntagen mit seinem Circus Merz & Pilini für die Unterhaltung der ganz kleinen Galoppfans zuständig.

Die größeren Galoppfans interessierten sich eher für die acht Rennen, darunter der 101. Große Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf. Auch Fortuna-Kult-Kicker Axel Bellinghausen war dabei. Gemeinsam mit rennsport-begeisterten Fortuna-Fans brachte er im letzten Rennen das Tages „Woerthersee“ an den Start. „Wir haben schon viele tolle Renntage bei herrlichem Wetter hier oben verbracht“, gesteht Bellinghausen. „Die Bahn macht einfach was her. Die Atmosphäre ist klasse, es hat Flair.“