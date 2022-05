„Alma Acoustic Duo“ gastiert in Hückeswagen : Großartiger Chanson-Abend im Kultur-Haus

„Alma Acoustic Duo“ gastiert in Hückeswagen

Hückeswagen Zum Konzert des Duos „Alma“ war eine überschaubare Zahl von Zuhörern gekommen. Doch am Ende des Abends war klar: Wer nicht dabei war, der hatte etwas Tolles verpasst.

Begeisterung auf allen Seiten am Samstag im Kultur-Haus Zach: „Der Raum hat eine tolle Akustik“, schwärmte Sängerin Alicia Nilsson nach dem zweistündigen Konzert mit Gitarrist Frank Weiss. Die Zuschauer hingegen waren völlig hin und weg von der Musik, die das „Alma Acoustic Duo“ auf der Bühne präsentierte: eine bunte Mischung internationaler Klassiker vom französischen Chanson über den argentinischen Tango bis hin zum David-Bowie-Song.

Zuschauerin Britta Jagusch war absolut fasziniert: „Das Spektrum der Musik ist unglaublich groß, die Stimme von Alicia wahnsinnig facettenreich und Frank ist einfach ein genialer Gitarrist.“ Zusammen mit vier Freundinnen, die aus Holland, Leverkusen und Frankfurt angereist waren, bildeten die Frauen einen „Alma“-Fanclub in vorderster Reihe.

Die musikalische Reise um die Welt, zu der Alicia Nilsson mit Songtexten auf Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch und Englisch einlud, startete in Brasilien mit den Klassikern „One Note Samba“ und „Mas que nada“ sowie den französischen Chansons „La Mer“ und „C’est Manifique“ aus den 1950er und 60er Jahren.

Was man lange nicht mehr sehen konnte, waren tanzende Zuschauer, die es nicht mehr auf den Stühlen hielt. In Corona-Zeiten verpönt – am Samstag eine emotionale Notwendigkeit und aufgrund der leider nur spärlich besetzten Stuhlreihen durchaus legitim. Bei dem jazzigen Italien-Stück „Tu vuò fà l’americano“ war es soweit, während bei „Volare“ und „Nah neh nah“ stimmungsvoll mitgesungen und mitgeklatscht wurde. Eine Herzenssache für das Duo ist der lateinamerikanische Tango „Gracias a la Vida“ - das Lieblingslied des verstorbenen Vaters der Sängerin, dem das Duo sein erstes und gleichnamiges Album gewidmet hat. Im Herbst soll das zweite Album „Volver“ herauskommen.