Polizeieinsatz in Düsseldorf : Lkw rammt Autofahrer im Werstener Tunnel

Düsseldorf Bei dem Unfall auf der A46 überschlug sich der 27-jährige Fahrer seines Renaults. Er musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei erklärt, wie es zu dem Zusammenstoß mit dem Lkw kommen konnte.

(domi) Ein 27-jähriger Mann aus Düsseldorf wurde am Samstag bei einem Unfall im Werstener Autobahntunnel schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war er in seinem Renault auf dem rechten Fahrstreifen der A46 unterwegs, als ein Lkw sein Auto touchierte und der Fahrer daraufhin die Kontrolle verlor. Offenbar hatte der 32-jährige Lkw-Fahrer beim Spurwechsel den Renault übersehen. Der Pkw rammte die rechte Tunnelwand, schleuderte über alle drei Fahrstreifen, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 27-jährige Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass ihn die Rettungskräfte in ein Krankenhaus bringen mussten.