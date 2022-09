Initiative aus Düsseldorf : Bündnis protestiert vor dem Hauptbahnhof gegen Hochrüstung

Düsseldorf Die Initiative „Düsseldorfer Appell gegen Hochrüstung“ organisierte die Kundgebung am Mittwoch. Auch Vertreter der SPD stellten sich vor dem Hauptbahnhof gegen die Pläne der Bundesregierung.

Mit Musik, Plakaten und Reden hat am Mittwoch die Initiative „Düsseldorfer Appell gegen Hochrüstung“ gegen das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr protestiert. Anlass für die Kundgebung vor dem Hauptbahnhof war der Antikriegstag am 1. September.

„Wir verurteilen Russlands Krieg und sind solidarisch mit dem Volk in der Ukraine“, sagte die Europaabgeordnete Özlem Alev Demirel (Die Linke). Sie wolle ein klares Zeichen für Frieden setzen – dieser lasse sich durch ein Hochrüsten nicht erreichen. „Wir brauchen das Geld gegen den Klimawandel, gegen Kinderarmut und für Sozialhilfe“, so Demirel. Ihr stimmten weitere Redner zu. Zu diesen gehörte unter anderem Krankenpfleger Stefan. Er schilderte die Situation an seinem Arbeitsplatz und erklärte, wo der Milliarden-Betrag seiner Ansicht nach besser aufgehoben wäre – so könne er für die Modernisierung der Krankenhäuser eingesetzt werden.