Verkehrswende in Düsseldorf : Die erste Mobilitätsstation in einem Wohnviertel

Düsseldorf Am Friedensplätzchen gibt es nun unter anderem sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und E-Carsharing. Eine Besonderheit der Mobilitätsstation ist der Verleih von E-Lastenrädern für den Transport von größeren Gegenständen oder Einkäufen.

Auf dem Weg zur Klimaneutralität bis zum Jahr 2035 hat Düsseldorf den nächsten – kleinen – Schritt gemacht. Die neue Mobilitätsstation rund um das Friedensplätzchen in Unterbilk bündelt mehrere Angebote an einem Ort und ist zudem die erste in einem Wohnquartier. Während die erste Mobilitätsstation am Stadttor kleiner ausfällt, gibt es jetzt am Friedensplätzchen eine Sammelschließanlage für private Fahrräder aller Art, überdachte Abstellmöglichkeiten für Fahr- und Lastenräder, insgesamt 44 Fahrradbügel, E-Carsharing, eine Sharingstation für Leihräder, E-Scooter und E-Roller sowie einen Lastenradautomat mit sechs E-Rädern.

Rund 250.000 Euro hat die Mobilitätsstation gekostet, 80 Prozent davon wurden gefördert. Die Menschen im Viertel haben während der Bauphase mitbekommen, was vor Ort passiert, weshalb die Nachfrage für einen sicheren Abstellplatz für Fahrräder in der Sammelschließanlage – er kostet 15 Euro im Monat – groß ist. Rolf Neumann von der Stadttochter Connected Mobility Düsseldorf (CMD), die bis zum Jahr 2030 ganze 100 Stationen in der Stadt bauen möchte, kennt den Grund: „Vor allem E-Bikes sind schwer und teuer. In der Anlage stehen sie überdacht und sicher, man muss sie weder mit in die Wohnung noch in den Keller schleppen, damit sie nicht gestohlen werden.“