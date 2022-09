Lambertussee in Kalkum : 14-Jähriger bei Badeunfall in Düsseldorf ertrunken

Ein Polizeiboot mit Tauchern ist auf einem Kiesteich im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Düsseldorf Ein 14-jähriger Junge ist am Mittwoch bei einem Badeunfall im Lambertussee in Düsseldorf-Kalkum gestorben. Taucher der Feuerwehr konnten ihn nur noch tot bergen.

Tragischer Vorfall in Düsseldorf-Kalkum: Am Mittwoch ist ein Jugendlicher in einem See ertrunken. Der Notruf ging laut Feuerwehr am Mittwoch um kurz nach 14 Uhr ein. Ein 14-jähriger Junge wird im Lambertussee vermisst. Rund eineinhalb Stunden später war es traurige Gewissheit: Der Junge ist ertrunken.

Der Jugendliche war laut Feuerwehr mit einem Freund in dem See nahe dem Düsseldorfer Flughafen schwimmen. Plötzlich sei er dann verschwunden gewesen. Der andere Junge sei ans Ufer geeilt und habe ein Handy gesucht. Erwachsene dort hätten dann die Feuerwehr alarmiert.

Das habe jedoch eine Zeit gedauert. „Als wir kurz nach der Alarmierung an der Alten Kalkumer Straße ankamen, soll der Junge schon 30 Minuten lang vermisst worden sein“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Man sei dann mit den Taucherstaffeln aus Düsseldorf und Duisburg angerückt. Die Polizei war mit einem Hubschrauber im Einsatz.

Anderthalb Stunden habe die Suche gedauert, dann habe man den Jungen nur noch tot bergen können, sagte der Sprecher. Der Freund des Verstorbenen sei erst von einem Notfallseelsorger betreut und dann in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Man gehe aber nicht von einem Fremdverschulden aus, sagte ein Polizeisprecher.

Generell gilt in Düsseldorf: Baden ist erlaubt, wo Aufsicht vorhanden ist. Das ist in der Landeshauptstadt nur am Unterbacher See mit seinem Nord- und Südstrand der Fall. Für alle anderen Baggerseen gilt ein Badeverbot. Das sind:

Angermunder Baggerseen westlich und östlich des Heiderweges

Suitbertussee

Fliednersee

Lambertussee

Lichtenbroicher Baggersee am Flughafen

Südpark-See

Unisee

Elbsee Süd und Nord

Feuerwehr, Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft (DLRG) und Stadt appellieren, niemals überhitzt baden zu gehen, auch sollte vorher kein Alkohol konsumiert worden sein. Zudem sollte der Magen weder voll noch ganz leer sein. „Auch geübte Schwimmer können bei Unterströmungen in Not geraten“, heißt es von Seiten der DLRG, Wasserwacht und Wasserschutzpolizei. Generell sollten Eltern ihre Kinder an und in den Gewässern immer im Auge behalten.

(csr)