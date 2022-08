Verkehr in Düsseldorf​: Die Rückeroberung des Parkraums​

Düsseldorf Unter dem Motto „Platz für ein gutes Leben“ besetzen am Park(ing) Day verschiedene Privatgruppen, Initiativen und Vereine in Düsseldorf Parkflächen und nutzen sie als öffentlichen Aufenthaltsort für den Dialog.

Zwölf Quadratmeter braucht ein parkendes Auto im Durchschnitt – und das für rund 23 Stunden pro Tag. „Dabei gibt es auch viele Autos, die gar nicht bewegt werden, oder nur ein Mal in der Woche“, sagt Steffi, die schon 2021 beim Park(ing) Day mitgemacht hat. Da sie es schon erlebt hat, von Menschen wegen ihrer Haltung angegangen worden zu sein, möchte sie nicht ihren vollen Namen in der Zeitung lesen. Für die Umwelt sei es zwar gut, wenn man auf Autofahrten verzichte, dennoch nehme der Wagen viel Platz weg – den man auch anders nutzen könnte.

Eben dies soll mit dem Park(ing) Day am 16. September zwischen 14 und 18 Uhr gezeigt werden: Hier lässt sich Aufenthaltsfläche im öffentlichen Raum schaffen, ein Ort zum Zusammenkommen, zum Spielen oder als entsiegelte, grüne Fläche. „Allein die Hitze jetzt zeigt ja schon: Je mehr Pflanzen in der Umgebung sind, desto kühler ist es dort – während die bebauten Flächen sich noch zusätzlich aufheizen“, fasst Steffi zusammen.

Statt des eigenen Autos gibt es gerade auch für Menschen, die nicht auf den Wagen angewiesen sind, die Möglichkeit, auf Carsharing-Angebote zurückzugreifen, auf das Fahrrad oder den ÖPNV, so die Initiative, die in diesem Jahr den Park(ing) Day organisiert. Interessierte können sich per Mail an diese Initiative wenden, dort erhalten sie dann alle Infos. Denn einfach so lassen sich die Parkplätze nicht besetzen. Vielmehr handelt es sich um viele kleine Einzel-Demonstrationen, die jeweils bei der Polizei angemeldet werden müssen.