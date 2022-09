Düsseldorfer Einkaufsmeile​: Die Schadowstraße ehrt ihren Namensgeber​

Düsseldorf Wilhelm von Schadow war 30 Jahre lang Direktor der Düsseldorfer Kunstakademie. Unter ihm entstand die „Düsseldorfer Malerschule“, die weltweit bekannt wurde. Die nach ihm benannte Einkaufsmeile ehrt ihren Namensgeber nun.

Der Maler Wilhelm von Schadow kehrt unter dem Titel „Schadows Shadow“ in die nach ihm benannte Straße in der Düsseldorfer Innenstadt zurück. Am Freitag wird am Gebäude eines Kleidungskaufhauses eine Plakette für Schadow angebracht. Sein Wohnhaus stand an der Stelle.

In den vier Wochen, in denen die Innenstadt in Schadows Shadow (Schatten) steht, wird es nach den Plänen der Initiatorin sowie anderer Vereine, etwa der „Düsseldorfer Jonges“, um Themen von Kunst und Kommerz gehen. Wie Kunstvermittlung in kunstferne Gruppen funktionieren kann, wird laut Veranstaltern am 13. September von 17 bis 20 im Haus der Universität am Schadowplatz in Aktionen und Filmen gezeigt.