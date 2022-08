Masterplan in Düsseldorf : BV3 lehnt Gaslaternen-Planung an Volmerswerther Straße ab

Düsseldorf Die Bezirksvertretung 3 sprach sich nach einem Antrag der Grünen mehrheitlich dafür aus, auf dem Abschnitt zwischen Aachener Straße und Fritz-Reuter-Straße lieber auf eine LED-Beleuchtung in Zukunft zu setzen.

Im Jahr 2020 hat der Stadtrat den Masterplan für Düsseldorfs historische Gaslaternen beschlossen. Mit dem Konzept sollen etwa 9850 von den rund 14.000 Gaslaternen im Gesamtbestand erhalten werden. Doch bevor die Verwaltung nun mit der Umsetzung des Masterplans in den ersten Straßen beginnen kann, gibt es für sie auch schon den ersten Rückschlag. Denn die Bezirksvertretung 3 lehnte in ihrer Sitzung am Dienstag die von der Stadt vorgelegte Planung für die Erneuerung der Beleuchtung in der Volmerswerther Straße – im Abschnitt zwischen Aachener Straße und Fritz-Reuter-Straße – nicht nur ab. Es wurde von dem Gremium auch noch direkt ein Antrag der Grünen mehrheitlich beschlossen, zukünftig an dieser Stelle auf Gaslaternen zu verzichten und komplett auf eine LED-Beleuchtung umzusteigen.