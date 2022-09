Durch Polizeikugeln getötet : Ermittlungen gegen weitere Polizisten im Fall des getöteten 16-Jährigen in Dortmund

In Dortmund hatten Trauernde nach der Tat Kerzen und Blumen niedergelegt. Foto: dpa/Gregor Bauernfeind

Dortmund Die Justiz weitet die Ermittlungen im Fall des getöteten Jugendlichen in Dortmund deutlich aus. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) unterrichtete den Landtag am Donnerstagnachmittag über die neuesten Erkenntnisse.

Die Ermittlungen im Fall des durch Polizeikugeln ums Leben gekommenen 16-Jährigen weiten sich nach Informationen unserer Redaktion massiv aus. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) informierte am Donnerstag in einem mehrseitigen Brief den NRW-Landtag über den Stand der Ermittlungen. In dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt, heißt es zunächst, dass die Ermittlungen gegen den Polizisten, der die Schüsse aus der Maschinenpistole abgegeben hat und des Totschlags verdächtigt wird, andauern.

Darüber hinaus seien Ermittlungen gegen alle übrigen Polizeibeamten eingeleitet worden, die während des Einsatzes Waffen oder Einsatzmittel gegen den Jugendlichen eingesetzt haben und zwar:

Gegen eine Polizeibeamtin, die das Reizstoffsprühgerät (RSG 8) verwendet und den Jugendlichen mit Reizstoff besprüht hat.

Gegen eine Polizeibeamtin und einen Polizeibeamten, die das Distanz-Elektroimpulsgerät (DEIG) gegen den Jugendlichen eingesetzt haben; gegen beide jeweils wegen gefährlicher Körperverletzung im Amt.

Gegen den polizeilichen Einsatzleiter, der den Einsatz des Reizstoffsprühgeräts angeordnet und auch weitere Anordnungen zum Einsatzablauf getroffen hat, wegen Anstiftung zur gefährlichen Körperverletzung im Amt.

Der unbegleitete Flüchtling war von einem Polizisten erschossen worden. Die Staatsanwaltschaft Dortmund und die Polizei Recklinghausen rekonstruieren die Geschehnisse. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 16-Jährige trotz des Einsatzes von Pfefferspray und Tasern im Innenhof einer Jugendhilfeeinrichtung mit einem Messer (mit einer 15 bis 20 Zentimeter langen Klinge) auf die Beamten zugegangen. Ein zur Sicherung abgestellter Polizist schoss daraufhin sechs Mal mit seiner Maschinenpistole, fünf Kugeln trafen den Jugendlichen. Die Bodycams der beteiligten Beamten waren nicht eingeschaltet.

Laut dem Bericht haben die bisherigen Ermittlungen ergeben, dass abweichend zu dem bislang mitgeteilten Sachverhalt nicht elf, sondern insgesamt zwölf Polizisten vor Ort eingesetzt waren, davon vier in ziviler Kleidung.

Die Auswertung der Distanzelektroimpulsgeräte habe ergeben, dass bei dem ersten Schuss ein Stromkreis nicht hergestellt werden konnte, da den 16-Jährigen lediglich eine von zwei Pfeilelektroden (wahrscheinlich an der Schläfe) traf. Das zweite Gerät stellte demnach zwar für etwa fünf Sekunden einen geschlossenen Stromkreis her. Allerdings hätten die Pfeilelektroden keine genügende Spreizung zueinander aufgestellt, um ihn bewegungsunfähig zu machen. „Bei dem Getöteten entstand wahrscheinlich jedoch eine Schmerzwirkung. Das Messer hielt der Getötete weiterhin in einer Hand, wobei aufgrund unterschiedlicher Zeugenangaben bislang nicht abschließend geklärt ist, wie genau er es führte“, heißt es in dem Bericht. Ebenso sei bislang nicht abschließend geklärt, ob und wie weit der Getötete sich noch fortbewegte.

Auch, so steht es in dem Bericht, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Getötete von vier und nicht wie zunächst angenommen von fünf Projektilen getroffen wurde. Demnach durchschlug ein Projektil einen Körperteil von ihn und trat an anderer Stelle in den Körper erneut ein.

In dem Ermittlungsverfahren befragt als Zeugen wurden die vor Ort anwesenden Betreuer der Jugendhilfeeinrichtung sowie alle beteiligten Polizeibeamten - mit Ausnahme des Polizisten, der von der Schusswaffe Gebrauch gemacht hat. Auch das eingesetzte Rettungsdienstpersonal wurde befragt.

Dem Bericht zufolge trug sich der Fall wie folgt zu: