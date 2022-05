Durchsuchungen und Festnahmen : Razzia gegen Impfpassfälscher in Düsseldorf und Umgebung

Razzia gegen Impfpassfälscher in Düsseldorf und Umgebung

Düsseldorf Weil der Verdacht auf gewerbsmäßige Urkundenfälschung besteht, haben Staatsanwaltschaft Düsseldorf und Bundespolizei mehrere Objekte in Düsseldorf und anderen Städten durchsucht. Unter anderem sollen Bescheinigungen über Corona-Impfungen gefälscht worden sein. 200 Beamte waren im Einsatz.

Mit knapp 200 Einsatzkräften hat die Bundespolizei am Dienstagmorgen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf einen Großeinsatz gegen Urkundenfälscher durchgeführt. Es wurden 15 Objekte in Düsseldorf, Duisburg, Hilden , Solingen, Köln, Dinslaken und Erkrath durchsucht.

Zwölf Wohnräume der insgesamt zehn Beschuldigten wurden in den frühen Morgenstunden zeitgleich durchsucht. Außerdem wurden ein Corona-Testzentrum, nach Informationen unserer Redaktion in Hilden, sowie ein Kosmetikstudio und eine Apotheke durchsucht. Die beiden letztgenannten Objekte befinden sich Düsseldorf, wie unserer Redaktion erfahren hat.

Die Beschuldigten sollen in erheblichem Umfang gefälschte Bescheinigungen über Corona-Schutzimpfungen in Impfbücher eingetragen haben. Weiterhin sollen Sie, mithilfe einer Apotheke und den entsprechenden Zugriffsmöglichkeiten auf das Zertifikatssystem, „echte“ Impfzertifikate mit entsprechendem QR-Code hergestellt haben. Auf diese Weise sollen sich die Beschuldigten eine fortlaufende Einnahmequelle verschafft haben. Die Beschuldigten sind zwischen 32 und 57 Jahre alt.

Zudem wurde durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf ein Beschluss zur Einziehung von Wertersatz in Höhe von 132.000 Euro erwirkt.

Zudem wurden 45.000 Euro Bargeld sowie Sachwerte (etwa hochwertige Armbanduhren) in Höhe von 15.000 Euro gepfändet. Außerdem wurden bei einem Beschuldigten gefährliche Gegenstände und verbotene Waffen, darunter Messer und ein Schlagring, aufgefunden. Die Ermittlungen sowie die Einsatzmaßnahmen dauerten am frühen Dienstagnachmittag noch an.