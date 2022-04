Düsseldorf-Flingern : Mann bei Unfall auf Zebrastreifen schwer verletzt

Düsseldorf Bei einem Verkehrsunfall auf einem Zebrastreifen in Düsseldorf-Flingern ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Ein Porschefahrer hatte den Mann offenbar übersehen.

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Flingern ist ein 36-jähriger Fußgänger so schwer verletzt worden, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten. Zuvor hatte ihn ein Auto erfasst, als er die Fahrbahn auf dem Zebrastreifen überqueren wollte.