Düsseldorf-Flingern : Kinder allein im Auto - Diebe stehlen Geldbörse

Düsseldorf Ein dreister Diebstahl hat sich Sonntagmorgen in Düsseldorf-Flingern ereignet: Eine Frau hatte ihr Auto kurz verlassen, in der Zeit wurde ihr das Portemonnaie aus dem Fahrzeug gestohlen, obwohl ihre Kinder doch darin saßen.

Am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr wurde eine Geldbörse mit rund 200 Euro aus einem Pkw an der Grafenberger Allee in Flingern entwendet. Dabei haben die drei Kinder der bestohlenen Frau noch im Auto gesessen; die Mutter wollte vor der Fahrt noch kurz etwas zurück in die Wohnung bringen und hatte das Auto nicht verschlossen.