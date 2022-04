Düsseldorf-Garath : Frau bei Fahrradunfall schwer verletzt

Düsseldorf Bei einem Fahrradunfall in Düsseldorf-Garath ist eine 49-jährige Frau schwer verletzt worden. Eine Autofahrerin hatte sie wohl beim Abbiegen übersehen.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Garath ist eine 49-jährige Radfahrerin aus Düsseldorf so schwer verletzt worden, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.