56-Jähriger in Lebensgefahr : Düsseldorfer schwer verletzt in Wohnung gefunden -Mordkommission ermittelt

Düsseldorf Ein 55-jähriger Mann ist in Düsseldorf-Oberbilk schwer verletzt worden. Es besteht der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Polizei hat eine Mordkommission eingerichtet.

Nach dem Verdacht eines versuchten Tötungsdelikts in Oberbilk ermitteln seit Dienstagnachmittag Staatsanwaltschaft und eine Mordkommission der Düsseldorfer Polizei . Ein 55-Jähriger war schwer verletzt in seiner Wohnung gefunden worden. Zeitweise bestand Lebensgefahr. Derzeit wird in alle Richtungen ermittelt.

Am Nachmittag gegen 15.15 Uhr fand eine Zeugin den schwer verletzten Mann liegend in seiner Wohnung an der Linienstraße auf. Sie verständigte die Rettungskräfte und der 55-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.