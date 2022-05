Polizei-Einsatz in Grevenbroich : Razzia mit Hubschrauber im Bahnhofsviertel

Neben rund 30 Beamten wurde am Montag Morgen auch ein Polizeihund im Bahnhofsviertel eingesetzt. Foto: Dieter Staniek/Stan

Grevenbroich Ein Polizeihubschrauber kreiste am Montag Morgen über dem Bahnhofsviertel in Grevenbroich. Grund für den Einsatz aus der Luft: Es bestand Fluchtgefahr. Während die Helikopter-Besatzung das Umfeld von Rheydter und Dechant-Schütz-Straße im Auge behielt, drangen am Boden rund 30 Polizeikräfte schlagartig in ein Café ein.