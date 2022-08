Pizzaboten und Taxifahrer ausgeraubt : Polizei nimmt nach brutalen Überfällen in Düsseldorf drei Verdächtige fest

Ein Polizist mit Handschellen im Einsatz (Symbolbild).

Düsseldorf Brutale Überfälle auf einen Taxifahrer und einen Pizzaboten hatten in Düsseldorf für Aufsehen gesorgt – nun sind die Taten offenbar aufgeklärt. Die Polizei hat mehrere Verdächtige festgenommen.

Drei junge Männer sollen für den brutalen Überfall auf einen Pizzaboten in Düsseldorf verantwortlich sein. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, sitzen ein 17-Jähriger aus Wülfrath und zwei 19- bzw. 21-jährige Düsseldorfer in Untersuchungshaft. Zwei von ihnen kommen laut Mitteilung auch als Täter für den Überfall auf einen Taxifahrer in Frage. Der 21-Jährige war schon kurz nach der zweiten Tat festgenommen worden.

Bei beiden Taten waren die Räuber äußerst brutal vorgegangen. Der Pizzabote aus Ratingen war Mitte August von drei Männern mit einer telefonischen Bestellung auf einen Parkplatz an der Rennbahnstraße in Ludenberg gelockt worden. Dort attackierten sie ihn mit Schlägen gegen den Kopf, vermutlich kam auch ein Hammer zum Einsatz. Zudem wurde laut Polizei mehrfach mit einer Schreckschusswaffe in Richtung des Opfers geschossen.

Nachdem sie die Geldbörse des 49-Jährigen mit den Tageseinnahmen entwendet hatten, flüchteten die Täter mit einem Auto vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnten Einsatzteams der Polizei auf dem Parkplatz des Wildparks in Tatortnähe das mutmaßliche Fluchtfahrzeug sicherstellen. In dem VW Polo wurden diverse Beweisgegenstände, unter anderem ein detaillierter Tatplan, gefunden.

Bei der zweiten Tat war Ende Juli ein Taxifahrer von zwei Männern überfallen und misshandelt worden. Der 72-Jährige hatte die beiden Männer in der Nacht in der Altstadt als Fahrgäste aufgenommen und zum Wanderparkplatz Rolandsburg in Ludenberg gebracht.

Dort überfielen die Männer ihn und raubten ihm seine Tageseinnahmen. Dabei wurde das Opfer brutal von den Männern angegangen, einer von ihnen bedrohte den Mann laut Polizei mit einem Messer, der zweite zerrte ihn aus dem Wagen und versuchte ihn zu fesseln. Auch hier flüchteten die Männer anschließend mit einem Pkw.

Der Taxifahrer wurde leicht verletzt und erstattete noch in der Nacht Anzeige. Er kam in ein Krankenhaus. Nach der Tat hatte die Polizei nach Zeugen gesucht.

