Großeinsatz in Hilden : Polizei jagt bewaffnete Täter mit Hubschrauber

Großeinsatz in Hilden

Hilden Mit einem Großaufgebot und unter Einsatz eines Hubschraubers hat die Polizei nach einem räuberischen Diebstahl in Hilden die Täter gejagt. Am Ende konnten mehrere Verdächtige festgenommen werden.

Großeinsatz der Polizei am Mittwochabend in Hilden und schneller Erfolg für die Fahnder: Drei Männer sind nach einem räuberischen Diebstahl mit einer Schusswaffe und kurzer Flucht festgenommen worden, berichtet ein Polizeisprecher.

Was war geschehen? Gegen 19 Uhr hatte der Ladendetektiv eines Elektromarktes in der Innenstadt einen Mann dabei beobachtet, wie dieser mehrere Smartwatches und ein Notebook einsteckte, erklärt ein Polizeisprecher. Der Täter habe den Markt dann verlassen wollen, ohne zu bezahlen. „Als der Ladendetektiv den Mann angesprochen hat, zog dieser eine Waffe und bedrohte ihn“, so der Sprecher weiter.