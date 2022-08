Am Samstagmorgen : Shell-Tankstelle in Kevelaer überfallen

Die Polizei ermittelt nach einem Tankstellenüberfall in Kevelaer (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Kevelaer/Aldekerk Kann man schon von einer Serie sprechen? Am Wochenende wurden gleich zwei Tankstellen in der Region überfallen. Vor einiger Zeit war auch Geldern das Ziel.

Die Zahl der Tankstellen-Überfälle in der Region häuft sich. Wie berichtet, hatte die Polizei am Wochenende gemeldet, dass die Station an der Umgehungsstraße in Aldekerk überfallen wurden. Die Tat hatte sich am Sonntagmorgen um 2.45 Uhr ereignet. Die Täter gingen dabei nach Angaben der Polizei ziemlich rabiat vor. Die zwei maskierten Räuber drängten den Mitarbeiter in den Nebenraum und schlugen ihn dort brutal nieder. Die Täter flüchteten unerkannt, der Mitarbeiter musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die Räuber erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe und Zigaretten.

Wie die Polizei am Montag auf Anfrage mitteilte, hatte es bereits am Samstagmorgen einen Überfall im Gelderland gegeben. Diesmal war die Schelltankstelle an der Lindenstraße in Kevelaer das Ziel gewesen. Um 6 Uhr morgen fand die Tat statt. Nähere Einzelheiten dazu gab die Polizei bislang noch nicht bekannt.

Bereits vor einiger Zeit war auch eine Tankstelle mitten in Geldern überfallen worden. Anfang August hatte ein Maskierter die Hem-Station am Geldertor überfallen. Der Täter hatte sich eine Sturmhaube übergezogen und den Angestellten mit einer Pistole bedroht. Der Maskierte forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen und das Bargeld herauszugeben. Der Täter stopfte sich das Geld in eine Bauchtasche und machte sich aus dem Staub. Er flüchtete zu Fuß. Damals hatte es geheißen, es sei ungewöhnlich, dass eine Tankstelle mitten in der Stadt überfallen wird. Typischer für solche Überfälle sind die Taten in Aldekerk und Kevelaer, weil die Stationen außerhalb liegen.

Von ihm fehlt bislang genauso jede Spur wie von den Tätern der anderen Überfälle. Ob die Vorfälle im Gelderland zusammenhängen, wird sicher Bestandteil der Ermittlungen der Polizei sein. Inzwischen kann man fast von einer ganzen Serie sprechen.