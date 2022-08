Düsseldorf-Ludenberg : Pizzabote mit Pistole und Hammer attackiert - Verdächtiger gefasst

Update Düsseldorf Auf brutale Art und Weise haben unbekannte Täter einen Pizzaboten in Düsseldorf-Ludenberg angegriffen und ausgeraubt. Sie attackierten ihn mit einer Pistole und einem Hammer. Die Täter sind auf der Flucht.

Ein Pizzabote ist in Düsseldorf-Ludenberg brutal überfallen und ausgeraubt worden. Er wollte am Dienstag um 0.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Rennbahnstraße eine Bestellung ausliefern. Hier wurde er von mehreren Tätern bedroht, geschlagen und aus einer Schreckschusswaffe beschossen. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Portemonnaie des Geschädigten in einem Pkw vom Tatort.