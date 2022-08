Maskierte Täter gesucht : Überfall auf Tankstelle in Aldekerk – Mitarbeiter schwer verletzt

Aldekerk Der Mitarbeiter der Tankstelle in Kerken wurde bei dem Überfall so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste. Gesucht wird nach den zwei maskierten Tätern.

In Aldekerk ist eine Tankstelle überfallen worden. So spielten sich die Szenen laut Polizei ab: Am Sonntagmorgen befand sich ein 23- jähriger Mitarbeiter um 2.45 Uhr im Werkstattbereich neben dem Verkaufsraum der Tankstelle an der Umgehungsstraße in Kerken. Die Außentür der Werkstatt war demnach zur Belüftung geöffnet. Als sich der Mann in der Tür zum Außenbereich befand, stürmten plötzlich zwei dunkel gekleidete und mit Sturmhauben maskierte Männer auf ihn zu und drängten ihn zurück in den Werkstattbereich. Dort wurde er von den Tätern mehrfach zu Boden geschlagen.