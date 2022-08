Wer hat Christine S. gesehen? : Spur von vermisster Frau aus Gütersloh verliert sich in Düsseldorf

Düsseldorf/Gütersloh Seit fast zwei Wochen wird Christine S. aus Gütersloh vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die Polizei sucht jetzt mit einer Fotofahndung nach ihr.

Ein Vermisstenfall aus Gütersloh beschäftigt auch die Düsseldorfer Polizei . Seit dem 12. August gibt es kein Lebenszeichen mehr von Christine S., zuletzt wurde sie am Hauptbahnhof in Düsseldorf gesehen. Jetzt wird nach ihr mit einem Lichtbild gefahndet.

Laut Polizei fuhr S. an besagtem Freitag mit einem Bekannten mit dem Zug von ihrem Wohnort in Halle im Kreis Gütersloh nach Düsseldorf. Zunächst hätten beide am Bahnsteig etwas gegessen, danach habe S. auf die Toilette gehen wollen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge suchte sie diese aber nicht auf, sondern verließ den Hauptbahnhof über den Nordausgang in Richtung Konrad-Adenauer-Platz.