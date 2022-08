Im Düsseldorfer Rheinufertunnel : Motorradfahrer bei Sturz schwer verletzt

Düsseldorf Weil ein Motorradfahrer im Rheinufertunnel gestürzt war, musste der Tunnel in Richtung Innenstadt am Mittwochmorgen gesperrt werden.

Aus unklarer Ursache ist am Mittwoch gegen 6.45 Uhr ein Leichtkraftrad-Fahrer im Rheinufertunnel verunglückt. Der 45-Järige war der Polizei zufolge in Richtung Innenstadt unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Als seine Piaggio gegen die Bordsteinkante stieß, stürzte der Mann samt seinem Fahrzeug und zog sich derart schwere Verletzungen zu, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.