Unfall in Düsseldorf : Frau stirbt nach Fahrradsturz

Unfall in Düsseldorf

Düsseldorf In Rath ist eine am Dienstagabend eine 62-jährige Frau nach einem Fahrradsturz gestorben. Der Unfallhergang gibt der Polizei noch Rätsel auf.

Auf dem Rather Kreuzweg entdeckten Passanten am späten Dienstagabend gegen 22.40 Uhr eine bewusstlose Frau neben ihrem Fahrrad. Rettungskräfte versuchten vergeblich, die 62-Jährige zu reanimieren, die Frau starb noch an der Unfallstelle.