Polizeiaktion in Neuss, Düsseldorf und Heinsberg : Großeinsatz gegen Drogenkriminelle

Polizeiaktion in Neuss, Düsseldorf und Heinsberg

Den unter anderem in Neuss festgenommenen Männern wird vorgeworfen, seit Mai 2020 Cannabisplantagen in Belgien und Frankreich zu betreiben . Foto: Polizei

Neuss Mit einem groß angelegten Einsatz in Neuss, Düsseldorf und Heinsberg hat die Polizei eine mutmaßliche Drogenbande auffliegen lassen. Die Männer, überwiegend aus Neuss, sollen unter anderem im großen Stil mit Kokain gehandelt haben. So kamen die Ermittler der Bande auf die Spur.

In einem bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf geführten Ermittlungsverfahren gegen eine mutmaßliche Bande albanischstämmiger Verdächtiger geht die Polizei im Rhein-Kreis Neuss seit Mittwochmorgen mit einem Großeinsatz gegen mutmaßliche Drogenkriminelle vor.

Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen Einsatzkräfte der Polizeibehörden Düsseldorf, Bochum, Münster und Heinsberg unter Leitung der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss insgesamt zwölf Objekte in Neuss, Düsseldorf und Heinsberg unter Hinzuziehung von Spezialkräften, Rauschgiftspürhunden sowie einem Banknotenspürhund.

Hintergrund des Großeinsatzes ist ein umfangreich geführtes Verfahren, das auf der Auswertung von "Encrochat-Daten" – ein verschlüsseltes Kommunikationssystem ähnlich wie Whatsapp – fußt. Das Verfahren richtet sich gegen insgesamt acht Männer, die ihren Wohnsitz überwiegend in Neuss haben, wegen des Verdachts der Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge, des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie Verstößen gegen das Waffengesetz.