Verkehr in Dormagen : Neue Forderung für Parkhaus-Idee am Bahnhof

Dormagen Immer wieder sind Autofahrer rund um den Dormagener Bahnhof auf der Suche nach freien Parkplätzen.

Nun meldete sich der CDU-Ortsverband Dormagen mit der Idee eines Parkhauses auf dem Parkplatz neben der Dreifachturnhalle an der Konrad-Adenauer-Straße, um nicht nur neuen Parkraum am Bahnhof zu schaffen, sondern auch E-Autos aufzuladen. „Bei bis zu vier Ebenen könnten bei fast gleicher Grundfläche statt knapp 50 Fahrzeuge so bis zu 200 Fahrzeuge abgestellt werden“, so der CDU-Ortsverband Dormagen. Es soll nicht nur Fläche gewonnen werden, wie Hans-Joachim „Jocky“ Krapp, der für die CDU bei der Kommunalwahl 2020 in den Stadtrat einziehen möchte, ausführt: „Dieses Parkhaus sollte so ausgestattet werden, dass wir auf die Herausforderung der neuen E-Mobilität reagieren und eine Vielzahl von Parkplätzen mit Ladestationen für E-Autos ausrüsten.“ Damit sich solch ein Parkhaus in die vorhandene Bebauung einfüge, könne die Fassade als Wandgarten geplant werden. Eine Bedachung mit Solarmodulen würde dieses Projekt abrunden, so die CDU.