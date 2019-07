Grundwasser macht Probleme : Ist Parkpalette am Schloss finanzierbar?

Der Stadtrat stimmte einem Antrag der Bürgerliste auf eine tiefergelegte Parkpalette zu, um mehr Stellflächen am Schloss anbieten zu können. Der Museumsverein schätzt die Umbau-Kosten dafür auf 1,6 Millionen Euro.

Erhard Schoofs ist nicht als der große Schweigende bekannt. Gerne meldet er lautstark Protest an, wenn ihm in politischen Gremien etwas gegen den Strich geht oder andere Fraktionen und Gruppierungen einen Antrag der Bürgerliste deshalb abgelehnt haben könnten, weil er von der Bürgerliste kommt. Montagabend im Rat war alles anders. Erhard Schoofs hatte es kurz die Sprache verschlagen, weil der Rat dem Antrag der Bürgerliste mehrheitlich zustimmte. „Kann das sein?“, murmelte er fast ungläubig.

Städtische Vorschläge für alternative Parkplätze in der näheren und etwas weiteren Umgebung wurden ergänzt durch Vorschläge aus der Politik. Die CDU hatte zuletzt unter anderem beantragt, dem reduzierten Vorschlag des Vereins zu folgen und gefordert, die Idee, das neue Klinikum-Parkhaus (Nähe Verwaltungsgebäude) per Fuß-/Radweg auf der derzeitigen Baustraße als Parkplatzlösung fürs Schloss mit in Betracht zu ziehen, nicht weiter zu verfolgen. „Die Baustraße wird vollständig zurückgebaut, die Waldfläche wird durch Wiederaufforstung wieder vollständig geschlossen.“ Die Stadt sagte: Wegen einer darunter liegenden Leitung sei an Wiederaufforstung nicht zu denken.