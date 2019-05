Sanierung wird abgeschlossen : Parkhaus am Bahnhof teilweise gesperrt

Die Aufstockung des Parkdecks am Bahnhof Erkelenz wird abgeschlossen. Dafür ist in den nächsten Monaten noch einmal mit Teilsperrungen zu rechnen. Foto: Michael Heckers

Erkelenz In den nächsten drei Monaten wird das erweiterte Parkhaus an der Neusser Straße fertiggestellt. Dafür werden Bereiche abschnittsweise gesperrt, um die endgültige Beschichtung auftragen zu können.

210 zusätzliche Parkplätze wurden im vergangenen Jahr am Parkdeck an der Neusser Straße in Erkelenz geschaffen, indem die Park-and-Ride-Anlage aufgestockt wurde. Nun stehen die letzten Arbeiten an, die ab dem 8. Mai noch einmal zu Teilsperrungen führen werden.